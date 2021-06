Apple gaat een goedkope 6.7-inch iPhone maken - Apparata

Goed nieuws voor fans van de iPhone met een budget. Apple komt mogelijk met een nieuwe goedkope 6.7-inch iPhone in het hogere segment.

Al een langere tijd weet Apple een wat lager segment te bedienen met de iPhone SE. Voor minder dan 500 euro heb je er al eentje. Maar dat is een smartphone met een klein scherm. In vergelijking met zijn grotere, veel duurdere broers lever je een hoop in. Daar komt mogelijk verandering in.

6.7-inch iPhone voor minder dan 900 euro

Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo werkt het techbedrijf uit Cupertino aan een grote iPhone met een kleiner budget. Deze smartphone zou niet dit jaar, maar volgend jaar op de markt verschijnen. Het prijskaartje moet onder de 900 dollar, of 900 euro, uitkomen. Er wordt gesproken over een display grootte van 6.7-inch. Ter vergelijking, de huidige iPhone 12 Pro Max heeft een schermgrootte van 6.7-inch. Om maar aan te geven dat dit echt wel groot nieuws is. Deze smartphone kost minimaal 1.162,10 euro.

Er gaat wel een verschuiving plaatsvinden met betrekking tot het gamma van de iPhone, aldus Kuo. Er komt niet zomaar een goedkopere iPhone bij. De Mini moet het ontgelden en verdwijnt van de line-up in 2022. Dat is geen verrassing. Er klonken al meer geluiden dat de smartphone niet goed verkoopt zoals Apple gehoopt had. (via 9to5Mac)