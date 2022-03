‘Apple gaat iPhone aankoop als abonnement aanbieden’

In plaats van een Apple iPhone kopen via één bedrag, betaal je in termijnen door middel van een abonnement.

Kopen op afbetaling. Als iemand die een hekel heeft aan veel maandelijkse lasten zul je het mij niet zien doen. Maar in de Verenigde Staten is dit de normaalste zaak van de wereld. Wanneer je niet de financiën hebt op in één keer een aankoop te kunnen doen, kiezen ze er in Amerika veelvuldig voor om een aankoop in abonnementsvorm te doen.

Ondanks het feit dat Apple een Amerikaans bedrijf is doen ze hier niet aan mee. Je koopt of een iPhone door deze in één keer af te rekenen, of je koopt de smartphone in combinatie met een telecomabonnement. Daar komt echter verandering in.

Bloomberg bericht dat Apple zijn hardware zoals de iPhone gaat verkopen door middel van een abonnement. Niet alleen de iPhone, maar bijvoorbeeld ook een Mac of een iPad. Het aankoopbedrag zal uitgesmeerd worden over een langere periode. Denk aan 12, 24 of 48 maanden bijvoorbeeld.

Het zou een nieuwe strategie zijn van Apple om de verkopen op te krikken. Met deze manier van verkopen boort het techbedrijf nieuwe klanten aan. Hopelijk zit er geen wurgcontract aan vast waardoor mensen in de problemen zouden kunnen kopen als ze achteraf spijt hebben..