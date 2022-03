Apple heeft bizarre oplossing voor vreemd probleem met Mac Studio

De nieuwe Studio Display heeft een vaste powerkabel achterin het scherm zitten. Onhandig, het zou handiger zijn als die eruit kan. Hulp is nabij: het kan dus toch!

Tegenwoordig zijn draadloze opties wel zo handig, maar helaas werkt het niet zo met desktop-computers. Die hebben nog een goede oude powerkabel nodig. Datzelfde geldt voor het nieuwe Studio Display: Apple geeft je een vaste powerkabel die je in je stopcontact kunt stoppen. Voor vervoer is het echter handiger als die kabel niet zo onhandig uit je beeldscherm hangt. Het zou dus handiger zijn als die kabel er gewoon uit kan. Het lukte vele display-gebruikers niet om die powerkabel eruit te trekken. Dan is de conclusie toch vaak dat het niet kan. Als je de kleine lettertjes goed leest in de Apple-bijsluiter, kan het volgens Apple zelf ook niet.

Studio Display heeft toch een losse powerkabel!

Totdat het een keer iemand wel lukt. Zoals techjournalist Nilay Patel, die op Twitter voordoet dat het kan. Met meer kracht dan logisch lijkt kun je dus de powerkabel uit je Studio Display trekken. Er zit een nieuwe soort powerkabel in met een driepolige ronde aansluiting. Het vergt wat brute kracht en weten wat je doet, dus voor de meeste stervelingen zit die kabel gewoon muurvast en zo wil Apple dat het is.

Powerkabel eruit halen

Wel heeft Apple een bepaald stuk gereedschap op de markt gebracht waarmee de kabel er wat gemakkelijker uit komt. De denkwijze is dat de powerkabel wel op een manier uit de Studio Display moet kunnen, maar tegelijkertijd voor gewone mensen muurvast zit. Het lijkt er dus op dat onderstaande tool enkel bedoeld is voor Apple-gecertificeerde reparaties. Het lijkt tevens een groot onding. De tool is dan ook bedoeld om de kabel eruit te krijgen zonder dat je de pinnen en polen beschadigt.

The Studio Display Power Cable Removal Tool is absolutely wild! pic.twitter.com/MoCY0pCdXt — Stella – Fudge (@StellaFudge) March 20, 2022

Het devies is en blijft om die kabel er dus gewoon in te laten zitten. Maar de mythe dat de kabel muurvast zit, is hierbij ontkracht. Je kunt de powerkabel uit je Studio Display halen: de vraag is of je het wil.