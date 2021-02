Apple heeft deze emoji aangepast in een update - Apparata

Met het oog op het coronavirus heeft Apple opnieuw een bestaande emoji aangepast in het toekomstige iOS 14.5.

In het verleden heeft Apple de emoji van het mondkapje aangepast. Het plaatje werd wat vrolijker gemaakt, voorheen was het een nogal depressief gezicht. Dat is niet de enige emoji die aangepast wordt in deze tijden van corona. Zo blijkt nu.

Apple emoji

Apple heeft nog een emoji aangepast, namelijk het figuurtje van een naald. Tot op heden bevat de naald bloed en een aantal bloedspetters. Deze is nu aangepast. In de naald zit een doorzichtige vloeistof en niet langer spettert de emoji meer. Vermoedelijk is dit gedaan om de naald te gebruiken als symbool voor het vaccineren. Het komt soweiso wel vaker voor dat bestaande emojis een update krijgen. Bijvoorbeeld omdat de oude niet meer past in de tijdsgeest van nu.

Als je nu door de emojis bladert op je iPhone of iPad zie je nog de oude naald. En dat klopt ook. De nieuwe emoji is verwerkt in een beta van iOS 14.5. Wanneer de publieke versie verschijnt van iOS 14.5, dan krijgt ook jouw iPhone of iPad de nieuwe naald emoji. Voor nu is het dus wachten op de update. Wel slecht nieuws voor al die mensen die de emoji gebruikten voor het bloedprikken. Waar moet deze groep nu terecht? (via Emojipedia)