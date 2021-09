Apple iMessage verslagen als nieuwe WhatsApp-update live gaat

WhatsApp heeft plotseling een aanval gelanceerd op iMessage met een nieuwe update.

WhatsApp geeft vol gas. De berichtendienst kreeg het afgelopen jaar veel kritiek over het beveilingsniveau. Waar iMessage van Apple juist lof hierover kreeg. Deze nieuwste update van WhatsApp is een serieus probleem voor iMessage, omdat het de grootste zwakte in het platform van Apple aanvalt. Als je een iMessage-gebruiker bent, heeft WhatsApp je zojuist een reden gegeven om over te stappen.

iMessage versus WhatsApp

WhatsApp bericht aan Forbes dat ‘geen enkele andere berichtenservice op onze schaal dit beveiligingsniveau biedt voor uw berichten, van verzending en doorvoer tot ontvangen en opslaan in de cloud’. Dit ging voorafgaand aan het nieuws dat bevestigde dat het eindelijk versleutelde cloudback-ups mogelijk zou maken op zowel iOS als Android ‘in de komende weken.’

Er wordt al langere tijd ernstig geklaagd over WhatsApp’s ongemakkelijke gebrek aan versleutelde back-ups, waardoor de beveiliging ernstig werd verzwakt. Nu zet het bedrijf hier dus grote stappen in.

Aankondiging

Het nieuws was zo groot dat zelfs de baas der bazen er iets over mocht zeggen. CEO Mark Zuckerberg zelf zei dat de uitbreiding van WhatsApp’s end-to-end-codering naar iCloud en Google-back-ups betekent dat noch Apple, noch Google (noch Facebook zelf) toegang zal hebben tot uw cloud inhoud. Zelfs wanneer deze wordt benaderd door wetshandhavers. Dat gaat wel ver en daar zitten gebruikers (blijkbaar) op te wachten.

‘WhatsApp is de eerste wereldwijde berichtenservice op deze schaal die end-to-end versleutelde berichten en back-ups biedt”, schreef Zuckerberg op Facebook, “dit was een heel moeilijke technische uitdaging om daar te komen die een geheel nieuw raamwerk voor sleutelopslag en cloud vereiste.’

Dit beveiligingsniveau is tevens mogelijk op iMessage. Maar alleen als je de standaardinstellingen op je iPhone en andere Apple-apparaten wijzigt. Om iMessage-back-ups volledig te coderen, moet je algemene iCloud-back-ups uitschakelen. Anders slaat Apple een kopie van de coderingssleutel op, waartoe het toegang heeft indien nodig of gevraagd.