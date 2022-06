Apple iPad: nieuw lek onthult significante upgrade

De aankomende iPad zal een flinke upgrade met zich meebrengen waar we allemaal al langer op zitten te wachten.

Veel nieuws over Apple deze dagen. Dit komt omdat volgende week de Apple conferentie op de agenda staat. Hierdoor wordt er veel gelekt. Volgens Mark Gurman van Bloomberg gaat de iPad beter worden door een flinke upgrade.

iPad met belangrijke upgrade

Het volgende iPad-besturingssysteem zal een grote verandering hebben in hoe de Apple-tablet zal worden gebruikt. En het duurt niet lang meer, want het zal te zien zijn op de Worldwide Developers Conference van Apple, die aanstaande maandag 6 juni begint.

De grote verandering is er een die bij veel mensen al heel lang bovenaan het verlanglijstje staat: beter multitasken. Apple heeft naar het commentaar geluisterd en verbeteringen aangebracht. De iPad, vooral wanneer er een toetsenbord op is aangesloten, is een volleerde computer. Zoals Apple’s recente advertentie zei: “Je volgende computer is geen computer”. Het is waar dat de iPad Pro krachtiger is dan veel gewone laptops.

Probleem

Maar er is één probleem bij het gebruik van je iPad alsof het een MacBook met een touchscreen was, en dat is multitasking. Het is dus geweldig nieuws dat iPadOS 16 een “herontworpen multitasking-interface zal hebben die het gemakkelijker maakt om te zien welke apps open zijn en om tussen taken te schakelen”, zoals Gurmans bronnen het uitdrukken.

Gurman zegt verder: “Het zal gebruikers ook de grootte van app-vensters laten wijzigen en nieuwe manieren bieden voor gebruikers om meerdere apps tegelijk te verwerken”. Dat is best cool en overwint veel van de beperkingen die de iPad momenteel heeft voor productiviteitsdoeleinden. De verwachting is dat aanstaande maandag de nieuwe iPad wordt aangekondigd. Na de aankondiging zal er een bètaversie voor ontwikkelaars komen, vervolgens een openbare bètaversie en de definitieve algemene versiesoftware in de herfst.