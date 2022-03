Apple iPhone SE 2022: verrassende last-minute nieuwtjes

Apple

De nieuwe iPhone SE 2022 komt eraan en er zijn nu opmerkelijke last-minute nieuwtjes gelekt. Lees ze hier.

De volgende grote lancering van een product bij Apple zal de iPhone SE worden. De geruchten gaan dat op 8 maart deze nieuwe telefoon wordt aangekondigd. Nu, slechts een dag voor de onthulling, heeft een van de meest betrouwbare analisten, Ming-Chi Kuo, nog wat nieuwtjes.

iPhone SE 2022

De iPhone SE is de meest betaalbare iPhone van Apple. Alle geruchten suggereren dat het er identiek uit zal zien als de huidige iPhone SE. Het nieuwe apparaat moet het dus niet gaan hebben van de looks. Maar er zullen wel degelijk veranderingen te zien zijn.

Het krijgt 5G, misschien inclusief mmWave. Die laatste is alleen voor Amerika. Met 5G-connectiviteit zal de iPhone SE erg snel zijn, omdat het toenemende 5G-netwerk hoge snelheden en lage latentie biedt. Door deze connectiviteit te hebben maakt de iPhone SE – hij zou zelfs iPhone SE 5G genoemd kunnen worden – een echte uitblinker. Alle iPhone SE-moddelen zullen reguliere sub-6 5G-frequenties hebben.

Het is heel lastig om 5G-antennes toe te voegen aan een bestaand ontwerp. In dit geval een 4G-ontwerp. Het kan zomaar de levensduur van de batterij aanzienlijk verkorten. Daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Maar Apple zal dit hebben opgelost. Waardoor deze telefoon tot veel meer dingen in staat is dan zelfs een 4G-telefoon met een even snelle processor.

Andere nieuwtjes

Het lijkt erop dat de volgende iPhone SE het allernieuwste Apple-silicium als brein zal hebben. Dus de overeenkomsten met de iPhone SE van 2020 en deze nieuwe zullen puur onder de huid zijn.

De A15 Bionic-chip is degene die de iPhone 13, de nieuwste iPad mini en – waarschijnlijk – de verwachte iPad Air aandrijft. Het is een ongelooflijk snelle processor. Die in bijna elke vergelijking de concurrentie overtreft. Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend.