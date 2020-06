Apple kondigt iOS 14 aan – Dit is er nieuw

Apple kondigt tijdens een online livestream hun gloednieuwe besturingssysteem iOS 14 voor iPhones aan.

Tijdens Apple’s eigen event WWDC 2020 introduceert de iPhone-maker iOS 14. Het vernieuwde besturingssysteem krijgt een waslijst aan nieuwe features. Sommige features zijn uniek en gloednieuw, terwijl andere functionaliteiten misschien al veel langer welkom waren. Hier zijn de belangrijkste nieuwe features.

Homescreen

iOS 14 introduceert een hele waslijst aan nieuwe user interface-verbeteringen. Zo kun je voortaan je overvolle homescherm beter organiseren. Sterker nog, Apple doet het voor je als je wilt. Met de App Library organiseert iOS 14 automatisch apps in verschillende mappen. Het OS herkent automatisch in welke categorie een app thuishoort. Denk bijvoorbeeld aan ‘games’, ‘entertainment’ en ‘health en fitness; .

Ook kun je in iOS14 pagina’s verstoppen. De App Library is namelijk de ‘laatste’ pagina waar je naartoe moet swipen. Tussen het homescherm en de nieuwe App Library kunnen gemakkelijk een paar onnodige pagina’s met apps voorkomen. Die kun je onzichtbaar maken zodat je sneller bij de Library kunt komen.

Links: App Library

Rechts: Nieuwe Widgets

Widgets

Tevens voegt Apple uitgebreidere Widgets toe. Zo kun je voortaan de grootte en vorm van Widgets kiezen. Op deze manier kun je het homescherm nog meer personaliseren. Apple zegt dat ze de designfilosofie van WatchOS naar iOS 14 brengen wat betreft Widgets. Met andere woorden, het doel is om zoveel mogelijk informatie zo efficiënt mogelijk weer te geven met de Widgets. Dat lukte naar eigen zeggen al op WatchOS en komt nu dus naar de iPhone (en wat oude iPad’s).

Daarnaast kan Smart Stack automatisch de relevante Widgets voor ieder moment van de dag voor je kiezen. Eén plek op de homepagina kan dus gebruikt worden door meerdere Widgets. ‘S ochtends krijg je bijvoorbeeld het weer of het nieuws te zien, terwijl je later op de dag een kalender voorgeschoteld krijgt.

Picture-in-picture

iOS 14 maakt het ook mogelijk om picture-in-picture content te checken. Terwijl je bijvoorbeeld aan het Netflixen bent, kun je tegelijkertijd even een mailtje versturen of iets opzoeken. Je krijgt dan volledige controle over het extra schermpje. Je kunt het verplaatsen en zelfs helemaal weg swipen terwijl het geluid nog doorgaat.

Siri

Siri krijgt een kleine overhaul met iOS 14. Voorheen nam de slimme assistent namelijk je hele scherm over als je het iets vroeg. Binnenkort blijft een opdracht voor Siri visueel beperkt zodat je nog steeds je huidige taak kunt blijven uitvoeren. Je ziet nu aan een blauwe blob onder in het scherm dat Siri luistert. Dit maakt het bijvoorbeeld makkelijker om iets op te lezen voor Siri.

De slimme assistent kan straks ook beter reageren op opdrachten. Stel, je vraagt naar het weer. Siri geeft je nu een soort notificatie/widget om je vlug de juiste informatie te verstrekken. Oh, en je kunt via Siri audioboodschappen versturen. Leuk, dat speech to text, maar soms moet de ontvangen gewoon even je stem horen.

De nieuwe Siri bubbel vervangt het verhullen van het hele scherm

Messages

Tot slot krijgt ook Messages met iOS 14 een flinke update. In lijn met alle andere veranderingen aan het besturingssysteem wordt ook Apple’s chat-app overzichtelijker. Denk bijvoorbeeld aan de Mentions feature; met de functie (die al langer in WhatsApp gebakken zit) kun je met een apenstaartje direct een boodschap naar iemand sturen binnen een groeps-app. Je kunt er zelfs voor kiezen om alleen een notificatie te ontvangen van een groepsapp als jij specifiek een mention krijgt.

Tevens kun je nu ook aparte ‘threads’ beginnen. Deze sub-gesprekken binnen een groepsgesprek maken het mogelijk om direct te reageren op iets wat iemand schreef. Gebruikers kunnen zelfs alle andere gesprekken eruit filteren en alleen focussen op het gesprek naar keuze.

Andere vernieuwingen

Naast al dat lekkers komt Apple met een hoop andere toevoegingen aan iOS 14. Zo kun je straks auto’s openen met Apple CarKey. Alleen een BWM die in 2021 uitkomt gaat dat tot dusver ondersteunen maar Apple verwacht dat meer fabrikanten de nieuwe feature gaan implementeren.

Apple Maps voegt een grote hoeveelheid nieuwe features toe voor de milieubewuste gebruikers onder ons. Routes voor fietsers zijn bijvoorbeeld verbeterd. Zo kun je er nu voor kiezen of je gaat racen of een rustig fietstochtje gaat maken. Aan de hand daarvan kan de route veranderen. Mocht je het rijtuig moeten optillen, bijvoorbeeld een trap op, dan laat Apple Maps je dat tevens weten.

Apple iOS 14 releasedatum

De publieke beta van Apple iOS 14 is volgende maand beschikbaar. Het OS komt vervolgens – zoals alle andere nieuwe besturingssystemen van Apple dit jaar – in de herfst van 2020 officieel uit.

Foto’s @Apple