Apple lanceert update voor iPhone 5s en 6

Als Apple een beveiligingsupdate uitbrengt voor oudere devices, dan is het menens! Update nu je stokoude iPhone 5s en iPhone 6.

Woensdag verwachten we de iPhone 14 en iOS versie 16 bij de presentatie van Apple. Maar ook echt oude devices profiteren van een software update, namelijk iOS 12.5.6. De kwetsbaarheid die hiermee wordt aangepakt maakt de update zeer nuttig voor je oude iPhone.

Door een lek kan een kwaadwillende website namelijk ongecontroleerde code op je telefoon uitvoeren als je deze site opent in je browser Safari. Apple waarschuwt dat het goed mogelijk is dat iemand ergens in de boze buitenwereld deze kwetsbaarheid misbruikt.

Heb je een oudere iPhone 5s of 6 dan kun je de update installeren door naar je instellingen te gaan. Bij Algemeen kies je voor Software-update. Is de update te groot voor je wat verouderde telefoon kun je wat ruimte vrij maken door bijvoorbeeld apps of media te verwijderen.

Klik op de knop downloaden en installeren en daar gaat ie dan. Heb je nog ergens zo’n verouderde iPhone liggen dan is het waarschijnlijk een goed idee om even een update uit te voeren. Apple maakt hem niet voor niets geschikt voor oudere devices.

Overigens is deze update ook beschikbaar voor de originele iPad Air, iPad Mini 2 en 3 en de zesde generatie iPod Touch.