Apple luistert naar kritiek met nieuwe MacBook Pro? - Apparata

Er komt een nieuwe generatie MacBook Pro 2021 aan en volgens ingewijden kun je dit allemaal verwachten.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Nee, voor zover bekend krijgt de volgende generatie MacBook Pro voor 2021 geen touchscreen. Er staan wel andere veranderingen op het programma die zekers noemenswaardig zijn.

MacBook Pro 2021

Het uiterlijk van de huidige generatie MacBook Pro gaat al even mee. De updates die hebben plaatsgevonden waren met name onder de motorkap te vinden. Natuurlijk had je wel een nieuwe generatie toetsenbord en natuurlijk de introductie van de M1-chip vorig jaar.

Met de volgende generatie MacBook Pro kunnen we meer veranderingen verwachten. Volgens Apple analist Ming-Chi Kuo krijgt de laptop van Apple een design met meer poorten, verdwijnt de Touch Bar en kiest het merk voor een plat design. De Intel chip verdwijnt in zijn geheel en de line-up zal volgens de analist bestaan uit een 14-inch en 16-inch model.

Omdat de Touch Bar verdwijnt, komen de fysieke knoppen van vroeger weer terug op de Pro. Met deze veranderingen lijkt Apple goed geluisterd te hebben naar kritiek van klanten. Onder andere het terugbrengen van fysieke knoppen en meer poorten aanbieden zijn veelgehoorde verzoeken van de Pro-gebruikers.

Volgens de analist verschijnt de nieuwe generatie MacBook Pro in het derde kwartaal van 2021. (via Macrumors)