Problemen met Apps en MacOS voor Apple en dit kun jij doen

Een van de twee opvallende problemen met Apple lijkt op Google software update.

Apple staat bekend als een partij die veiligheid en privacy hoog in het vaandel heeft staan. Daarom zijn er ook minder problemen met Apps uit de App Store en is het besturingssysteem volgens Apple-watchers stabieler dan Android. Het is dan ook opvallend dat Apple nu juist in de App Store en op MacOS geplaagd wordt met problemen waar jij als gebruiker flink last van kunt hebben. Een van de twee is op te lossen.

Apple Music App overtreedt gebruiksvoorwaarden

Sinds update 13.5.1 vertoont de Apple Music App kuren en dat is vervelend. Zeker omdat de App als vervanger van iTunes erg veel gebruikt wordt en zelfs in Porsches wordt ingebouwd. De App vreet batterijcapaciteit en dat is in strijd met de voorwaarden van de App Store. Dubbel pijnlijk, want Apple heeft de App zelf gemaakt.

Steeds meer gebruikers melden dat de App, zelfs wanneer hij gesloten is, op de achtergrond capaciteit blijft gebruiken. Zo raakte een gebruiker met een nieuwe iPhone 11 binnen 18 uur 95% batterijcapaciteit kwijt zonder de Music App aangezet te hebben. Ook melden veel gebruikers dat hun smartphone heet wordt. Zij zijn dus ook bang voor interne schade aan de batterij en/of andere onderdelen. Apple heeft nog niet gereageerd.

MacOS geplaagd door ransomware

Waar Apple de beveiliging van het besturingssysteem meestal volledig onder controle heeft lukt het een groep criminelen nu toch om het besturingssysteem onder vuur te nemen. Dit door zich te vermommen als een Google software update. Het malware-programma ThiefQuest versleutelt bestanden en probeert deze te stelen. Om de bestanden terug te krijgen moet er binnen 24 uur $ 50,- in Bitcoin betaald worden. Zo niet dan worden alle files volgens de makers verwijderd. Het onderzoeksbureau dat deze malware vond kon een analyse maken. Daarbij blijkt dat de makers niet erg geavanceerd te werk zijn gegaan. Overigens is het niet de eerste keer dat MacOS onder vuur genomen wordt. Zo leverden een aantal andere zwakheden deze onderzoeker recent nog $ 75.000,- op.

Zo kan jij de Apple problemen oplossen

Apple heeft, zoals gezegd, nog niet gereageerd op de problemen met de Music App. Daarbij zijn er door gebruikers wel fixes geprobeerd, maar die werken allemaal niet of slechts tijdelijk. De enige opties voor nu lijken dan ook óf de App helemaal de-installeren of een extra oplader meenemen.

Voor het MacOS-probleem, dat in potentie veel schadelijker is, heeft men gelukkig wel een pasklare oplossing. In een filmpje laat men zien hoe men de malware brak en een decryptor kon ontwikkelen. Met deze decryptor, die gratis te downloaden is, maak je de extra encryptie die de malware plaatst onschadelijk en kun je het verwijderen.