Apple moet repareerbaarheid iPhones voortaan vermelden - Apparata

Een nieuwe wet in Frankrijk dwingt bedrijven als Apple om de repareerbaarheid van bijvoorbeeld diens iPhones te vermelden op de productpagina’s.

De Franse overheid dwingt Apple voortaan tot het tonen van de repareerbaarheid van iPhones en MacBooks. Het gaat om een nieuwe wet die vanaf volgend jaar gehandhaafd zal worden, zo meldt TheVerge. Het idee is dat fabrikanten zelf aan moeten geven hoe gemakkelijk elektronica te repareren valt, om zo onnodig afval te voorkomen.

Apple toont repareerbaarheid iPhones

Apple moet dus zelf aangeven in hoeverre iPhones en MacBooks scoren wat betreft repareerbaarheid. Daarbij publiceren ze ook de manier waarop ze de score berekenen. Huidige iPhone 12’s scoren bijvoorbeeld 6/10, wat verrassend genoeg overeen komt met de score die iFixit de smartphone geeft. Oudere toestellen zoals de iPhone 11 krijgen een aanzienlijk lagere score van maximaal 4,6/10.

De score werkt daarentegen iets anders dan bij het populaire reparatie-platform. Voor Apple’s eigen cijfer worden namelijk dingen als gemak van demontage, de beschikbaarheid en prijs van reserveonderdelen en de vooruitblik op software-updates meegenomen.

E-waste initiatief

Het idee achter de score is dus om consumenten informatie te geven over de duurzaamheid van een product. Slechts 40% van alle kapotte elektronica zou volgens de Franse regering weer gerepareerd worden. Dat moet binnen vijf jaar 60% zijn.

Een lage score betekent dus dat het product doorgaans meer E-waste zal produceren. Tussen de regels door is het ook een soort extra prijsindicatie. Hoe lager de score, hoe meer geld je waarschijnlijk kwijt bent aan een eventuele reparatie. Handig dus, voor de milieu- én geld-bewuste Apple-fanaten.

Alle elektronicafabrikanten moeten zich overigens aan die regels gaan houden, al zou het geen waterdicht systeem zijn. Fabrikanten bepalen immers zelf de score en kleine trucjes (zoals het publiceren van reparatiehandleidingen) kan de score omhoog brengen.

Desalniettemin zou een dergelijke score overal beschikbaar moeten zijn; ook in Nederland. Het is immers een ontzettend handige tool voor de consument én het dwingt fabrikanten zorgvuldiger om te gaan met hun producten. Chinese wegwerpelektronica is immers niet meer echt van deze tijd en dat zou de overheid moeten stimuleren!