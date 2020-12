Apple poetst FaceTime op je oude iPhone op - Apparata

Zo kan je oude iPhone nog wel even mee, Apple komt met een mooie update voor FaceTime!

Belangrijk in dit jaar is videobellen. Of dat nu voor je werk via Zoom is, of met je vrienden en familie met een app als Facetime. In deze tijden van beperkingen komt deze update van Apple voor FaceTime op een oudere iPhone als geroepen.

Wat heeft Apple precies gedaan? De Amerikaanse techgigant introduceert FaceTime HD op de iPhone 8 en nieuwer. Met HD kun je videobellen in 1080p kwaliteit. Een vereiste is wel dat je een goede WiFi-verbinding hebt of bent mobiel verbonden via 5G. Apple introduceert FaceTime HD dit najaar met de komst van de iPhone 12.

De functie van FaceTime HD op de iPhone 8 en nieuwer is te gebruiken met de komst van iOS 14.2. Voor de volledigheid. De iPhone 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, SE 2, 11, 11 Pro en de 11 Pro Max kunnen nu in hoge kwaliteit videobellen met de app van Apple. En natuurlijk ook de pas uitgebrachte iPhone 12 serie.

De stap naar Full HD ga je echt wel merken als je videobelt met vrienden of familie. Een welkome feature. Wellicht een extra zetje in de rug om nog een jaartje te doen met je oude iPhone 8 of X. (via Macmagazine)