Apple betaalt 16,5 miljoen Euro aan boze klanten

Toch wordt er niet eentje miljonair…

Dat Apple een fikse schare trouwe fans heeft is geen geheim. Toch lukt het de techreus niet om iedereen tevreden te houden. Dat blijkt uit een gerechtelijke uitspraak waarin Apple veroordeeld is tot betaling van 16,5 miljoen euro. Of de klanten daar echt blij van worden is nog maar de vraag.

Waarom moet Apple 16,5 miljoen Euro betalen?

Toen Apple nog met iOS 6 werkte had men voor FaceTime-toepassingen techniek van andere bedrijven nodig en dat werd een duur grapje. Zeker toen Apple vanaf iOS 7 FaceTime kon realiseren met eigen techniek werden de kosten een doorn in het oog.

Technici vonden een makkelijke oplossing. ZIj saborteerden bewust de FaceTime-mogelijkheden in iOS 6 en dwongen de liefhebbers zo tot upgrade naar iOS 7. Daarnaast waren er diverse iPhones die deze upgrade niet meer kregen en die gebruikers werden dus gedwongen een nieuwe smartphone te kopen. Uit merkentrouw kozen zij vaak weer een iPhone.

Het was logisch dat men niet heel blij was toen de zaak uitkwam. Men vond dat Apple onrechtmatig handelde en onterecht winst had gemaakt door klanten op kosten te jagen.

In het claimlustige Amerika volgt dan al snel een zogenoemde ‘class action’ en ook in dit geval kon Apple voor het bankje. Klaarblijkelijk was men het eens met de boze gedupeerden en Apple kan voor 16,5 miljoen Euro ($ 18 miljoen) in de tas.

Worden klanten rijk door de compensatie van Apple?

Uiteraard is het even slikken voor de techreus, maar het bedrag is makkelijk op te brengen. Ook voor de klanten biedt de uitspraak weinig. Bij een class action voert men namelijk 1 procedure namens alle getroffen klanten. De advocaat krijgt vaak een fors percentage van de claim en procederen kost geld. Hoewel we de verdeelsleutel in deze procedure niet kennen is dat voor deze rechtszaak waarschijnlijk niet anders. Het blijkt namelijk dat per individuele klant € 2,75 oftwel 3 dollar beschikbaar is. Als niet alle klanten hun formidabele uitkering claimen krijgen de klanten die dat wel doen iets meer, maar het is duidelijk dat dit bedrag geen zorgeloos leven garandeert.

Bron: Engadget