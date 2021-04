Apple slikt claim over Pro Display XDR noodgedwongen in - Apparata

Beweringen over de Pro Display XDR werden in twijfel getrokken, waarna Apple de productpagina maar heeft aangepast.

Apple is op de vingers getikt voor claims die ze over het Pro Display XDR maakten. Voordat een onderzoek van de Britse Advertising Standards Authority (ASA) afgerond werd, heeft Apple een ‘formele oplossing’ toegepast; het bedrijf claim voortaan niet meer dat de Pro Display XDR ‘ver voorbij HDR’ is. Ook andere beweringen werden noodgedwongen genuanceerd.

Apple op de vingers getikt over Pro Display XDR

Apple’s 32-inch Retina 6K Pro Display XDR is een gerenommeerd stukje technologie voor professionals. Het beeldscherm produceert volgens reviewers ongekend mooie beelden, al is het peperdure standaard wel een beetje melkerij. Hoe dan ook, de appreciatie voor de monitor is Apple kennelijk naar het hoofd gestegen. Apple overdreef namelijk een beetje met hun claims over het beeldscherm

Volgens 9to5Mac heeft Apple enkele beweringen over de monitor aangepast op de verkooppagina. Onder andere de term ‘ver voorbij HDR’ is weggehaald. Kennelijk vond de Britse waakhond dat te misleiden. Het klinkt vooral als een reclameleus die niemand te serieus zal nemen, maar goed.

Daarnaast werd er ook geklaagd zijn over het kleurengamma van de Pro Display XDR. Apple zou gesuggereerd hebben dat dit 100% van het P3-gamma was, maar dat moet 99% zijn. Tot slot zijn er nog vraagtekens gezet bij de claim dat het display een contrast ratio van 1.000.000:1 heeft. Vooralsnog heeft Apple die claim niet veranderd. Volgens het gelinkte medium zou het miljardenbedrijf een onafhankelijk onderzoek hebben aangevraagd om die 1.000.000:1 te bewijzen.