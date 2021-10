Apple stopt met dit iMac-model!

Apple heeft dit weekend een iMac uit de line-up gehaald. Het gaat uiteraard om een wat ouder model, namelijk de 21.5 inch iMac.

Als magie verdwijnt er soms een product uit de Apple Store. Meestal doet de Amerikaanse techgigant dit na een recente introductie van een nieuw product. De tussenliggende tijd gebruikt het bedrijf om de voorraad van het oude model op te maken. Je ziet het gebeuren met iPhone, iPad en ook de Mac. In dit geval hebben we het ook over een Mac.

De iMac die is verdwenen uit de Apple Store betreft de oude 21.5 inch variant. Je kunt deze vast nog wel tijdelijk aanschaffen bij diverse elektronicazaken. Maar via Apple is het over en uit voor dit model. Niet zo gek, want de 21.-5 inch heeft geen update gehad en had nog de oude Intel-chips. Apple is volledig over aan het stappen op een M1-aanbod.

Er zijn nog een aantal Macs verkrijgbaar met een Intel-chip, als je dat echt wil. Waaronder de 27-inch iMac variant. Met het verdwijnen van de 21.5-inch iMac is er nu ook geen ‘klein’ model meer. De instapper is tenminste 24-inch groot. Dat is de eerder dit jaar geïntroduceerde nieuwe iMac met van die vrolijke kleurtjes. Kost je minimaal 1.449 euro.