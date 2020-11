Apple stopt samenwerking met iPhone leverancier - Apparata

Oneerlijke werkomstandigheden zijn reden voor Apple om te stoppen met een iPhone onderdelen leverancier.

Ontworpen in Californië. Daar staan het uiterlijk van de iPhones om bekend. De productie van de smartphones is echter niet van Amerikaanse, maar van Aziatische makelij. En met één van die leveranciers van de iPhone heeft Apple korte metten gemaakt.

Pegatron uit Taiwan ziet een samenwerking met Apple door de vingers glippen. Reden is dat het Taiwanese bedrijf studenten aan het werk heeft gezet. Op papier werden deze studenten omschreven als volwaardige medewerkers. Door dit gesjoemel in de administratie kon Pegatron de studenten onterecht uitbuiten, bijvoorbeeld door ze langer te laten werken dan toegestaan.

Apple is niet gediend van deze fraude en trekt de stekker uit de samenwerking met de iPhone onderdelen leverancier. Voor Pegatron zal dit hard aankomen, want de nieuwe iPhone 12 is net gelanceerd. Apple overweegt de samenwerking met het Taiwanese bedrijf weer op te pakken, maar dan moet Pegatron iets gedaan hebben met de werkomstandigheden binnen het bedrijf.

Het is niet de eerste keer dat studentenwerkers en Pegatron in één adem worden genoemd. In 2013 kwam al eens aan het licht dat studenten op onjuiste wijze in de fabrieken van het bedrijf werkten. (via The Verge)