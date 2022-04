Apple verkoopt meer iPhones, maar niet alles gaat voor de wind

In een markt waar smartphones over het algemeen minder verkopen, weet Apple juist meer iPhones aan de man te brengen.

Hoe ze het doen? Geen idee, maar het gaat de Amerikaanse techgigant Apple goed af. Dat blijkt uit de fiscale cijfers over het eerste kwartaal van 2022. De iPhone verkopen van Apple namen toe, net als de Macs, de wearables en de services. De iPad leverde wel in.

Apple communiceert nooit exacte verkoopaantallen. De groei of krimp kun je enkel aflezen uit de financiële resultaten. Daaruit blijkt dat de omzet van de iPad met twee procent is gedaald in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

De totale omzet bedroeg 97,3 miljard dollar. Een nieuw record voor het Amerikaanse techbedrijf uit Cupertino. De verkopen van iPhones zijn het belangrijkste voor Apple. Met 50,5 miljard dollar draagt het de grootste bijdrage aan de torenhoge omzet van het merk. Dat was 47,9 miljard dollar in dezelfde periode in 2021.

De Mac leverde meer dan een miljard dollar extra omzet (10,4 miljard totaal) op. Ook de wearables en accessoires waren met 8,8 miljard dollar goed voor honderden miljoenen dollars extra omzet.

En dan zijn er nog de services van Apple. Vorig jaar in het eerste kwartaal leverde deze categorie een omzet van 16,9 miljard dollar op. Dit kwartaal 19,8 miljard dollar.

Kortom, afgezien van de iPad gaat het ontzettend goed bij Apple.