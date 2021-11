Apple Watch Series 6 op Black Friday voor een schijntje te koop

Het is het ‘oude’ model, maar voldoet nog prima. De Apple Watch Series 6 is op (pre) Black Friday voor een mooie prijs te koop.

Ben jij liefhebber van het nieuwste, het snelste en het mooiste? Dan is dit artikel niet voor jou. Echter, voor degene die gewoon een goede deal zou willen voor een fraai stukje techniek wel. De Apple Watch Series 6 kan je namelijk bij verschillende winkels voor een goede prijs kopen.

Apple Watch Series 6 Black Friday

Black Friday is overkomen waaien uit Amerika. Het is de vierde donderdag van november en valt na Thanksgiving. Veel Amerikanen zijn dan vrij en de winkels spelen daar handig op in. De kerstinkopen starten dan ook. Een combinatie dat maakt dat veel mensen gaan shoppen. Hier in Nederland vieren wij Thanksgiving niet, maar zijn wel in voor koopjes. Winkels stunten nu al, terwijl het nog niet de vierde donderdag in de maand is. Maar wat maakt het uit, een aanbieding is een aanbieding.

De Apple Watch Series 7 is er. Maar er zijn maar kleine veranderingen doorgevoerd. Dit maakt de 6 nog steeds een heel goed apparaat. Zeker voor de prijzen waar ze nu voor verkocht worden.

Aanbiedingen

Amazon is er als eerste bij en stunt behoorlijk. Er zijn een aantal kleuren om uit te kiezen, maar de rode is het goedkoopst. Ga je voor de 44 mm variant dan betaal je op dit moment 309 euro. Dat is een besparing van 150 euro. Toch lekker meegenomen. Ook andere kleuren zijn beschikbaar, zoals wit, blauw en roze. De prijzen verschillen verbazingwekkend wel. Dit zal we met de vraag te maken hebben. Wit kost 349 euro, roze 369 euro en blauw 379 euro. Deze prijzen zitten nog steeds ver onder de adviesprijs.

De 40 mm modellen zijn ook goedkoper. De horloges zijn wat kleiner, dus de prijs ook. Een rode versie is 289 euro, blauwe 349 euro en wit 379 euro.