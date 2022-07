Apple Watch Series 8 kan aangeven of je ziek gaat worden

Ziek, naar en akelig? Je nieuwe Apple Watch Series 8 weet of je koorts hebt.

De volgende Apple Watch zal naar verluidt een lichaamstemperatuursensor bevatten die je waarschuwt wanneer je koorts krijgt. Dit weet Bloomberg’s Mark Gurman te vertellen. De Series 8 geeft geen exacte meting, maar kan een melding sturen waarin je wordt gevraagd een arts te raadplegen of een speciale thermometer te gebruiken.

Ziek zijn en de Apple Watch Series 8

De vraag is of veel mensen hier op zitten te wachten of dat het gewoon een gimmick is. Overigens, dit is niet de eerste keer dat Gurman de mogelijkheid ter sprake brengt dat de Series 8 een temperatuursensor bevat. Hij zei voor het eerst dat Apple in juni 2021 aan de functie werkte en meldde dat deze waarschijnlijk zou komen met de draagbare line-up van het bedrijf voor 2022. Hij kwam terug op die voorspelling in januari. En waarschuwde fans dat het controleren van de bloedsuikerspiegel een van de weinige mogelijkheden was die over een paar jaar zouden bestaan.

Toch kwam hij daarna een paar maanden later met het nieuws dat het nieuwe horloge een lichaamstemperatuursensor zou bevatten. Op voorwaarde dat de functie zou voldoen aan de interne testrichtlijnen van Apple. Nu schrijft Gurman in de laatste editie van zijn Power On-nieuwsbrief dat hij gelooft dat de functie “een kans” is voor de standaard Series 8 en de vaak geruchtmakende robuuste editie die Apple maakt voor extreme atleten.

Wijzigingen

Gurman zegt dat andere wijzigingen aan de Series 8 “waarschijnlijk klein zullen zijn”. Hij herhaalt zijn rapportage van vorige week en suggereert dat de wearable dezelfde verwerkingskracht zal hebben als de Series 7 en Series 6. Hij vermeldt ook dat de duurdere Series 8-modellen een bijgewerkt display zouden kunnen hebben.