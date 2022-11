Apple zet zich in om in 2030 alle producten CO2-neutraal te maken

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple, heeft zijn klimaatdoelen naar boven bijgesteld: in 2030 worden alle producten CO2-neutraal gemaakt. Hierbij gaat het niet alleen om de productie, maar ook het gebruik van de verschillende gadgets.

Er wordt door het techbedrijf alleen nog maar gebruik gemaakt van hernieuwbare grondstoffen en gerecyclede materialen en toeleveranciers gekozen die zich houden aan de allerstrengste eisen op het gebied van arbeids- en mensenrechten, gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Lees hier meer over Apple en de strijd tegen klimaatverandering.

Compenseren van iPhones

Apple doet grote investeringen in het opwekken van hernieuwbare energie, binnen Europa. Het doel is om voldoende groene energie op te wekken, zodat het volledige elektrische verbruik van elk Apple-apparaat kan worden gecompenseerd. Om dit doel te behalen is het nodig jaarlijks gemiddeld 3 duizend gigawattuur op te wekken. Onder andere zijn er grote zonne- en windparken nodig die verschillen in het aantal megawatt wat kan worden opgewekt, uiteenlopend van 30 tot 300 megawatt.

Wereldwijde oproep aan toeleveranciers

‘De strijd tegen klimaatverandering heeft bij Apple een zeer hoge prioriteit. Met verschillende stappen worden onze woorden omgezet in daden’, aldus Tim Cook, CEO van Apple. Sinds 2018 draait de volledige bedrijfsvoering van Apple op 100% hernieuwbare energie. Ook worden leveranciers aangespoord om productie CO2- neutraal te maken en te investeren in schone energie en klimaatoplossingen. Leveranciers worden verplicht om de voortgang van CO2- neutrale productie, te rapporteren.

Ben je benieuwd naar de vorderingen van Apple om de CO2-voetafdruk nog verder te minimaliseren? Lees dan hier verder.

Nieuwe iPhone functie draagt bij aan strijd tegen klimaatverandering

In de iOS16 komt Apple met een nieuwe functie, genoemd ‘Clean Energy Charging’. iPhones kunnen met deze functie zoveel mogelijk met behulp van groene stroom, hun smartphone opladen. Doel is om hiermee de ecologische voetafdruk van de iPhone te verkleinen, door onder andere laadtijden te optimaliseren.

Op dit moment zal de nieuwe functie alleen nog maar beschikbaar zijn in de Verenigde Staten. Het is nog onduidelijk wanneer Clean Energy Charging beschikbaar komt in andere landen. Verwachting is dat niet alleen deze functie wordt uitgebracht voor iPhones, maar ook bij macOS en iPadOS.