Apple´s AirTags verpesten je nachtrust

AirTags hebben last van een bug en zenden valse meldingen midden in de nacht.

Sinds de lancering zijn er wel wat problemen geweest met de AirTags van Apple. Het apparaatje is ontworpen om kwijtgeraakte spullen terug te vinden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld je sleutels. Het beschikt voer de Ultra Wideband-chip U1, waarmee de tracker heel nauwkeurig gelokaliseerd kan worden. Ze zijn inmiddels nu een jaar op de markt.

Eerder werden de AirTags al misbruikt om mensen te stalken. Je kunt bijvoorbeeld het kleine ‘muntje’ zo in iemands tas doen en dan checken waar degene naar toe gaat. Ook hebben criminelen de AirTag gebruikt om dikke auto’s te achtervolgen om ze vervolgens in de nacht te stelen. Nu komen de apparaten weer negatief in het nieuws door een bug in de software. Mensen krijgen hierdoor onterecht een melding van of er een AirTag in de buurt is.

Nu wordt je dus ook nog eens wakker in de nacht door een foute melding. Bij een normale melding zie je een landkaart, waarop de locatie van het apparaat te vinden is. Tevens zie je hoe lang hij al met je meereist. Maar dit is niet van toepassing bij valse alarmen. Daarin zie je gewoon wat lijnen vanuit je eigen locatie.

Well that’s creepy. Found out that I need to go through all my stuff because someone may have planted an airtag. Wtf pic.twitter.com/QqU6fZTc0J — Lisa (@frisbeedog) March 20, 2022

Alarm

Natuurlijk ben je dan extra alert, want de vraag is of er dan een onbekende AirTag je volgt. Toch een onaangename gedachte als iemand je probeert te volgen. Vaak zal dit dus een vals alarm zijn voor een foutje. Het is helaas niet mogelijk om de desbetreffende AirTag een geluidje te laten maken. Hierdoor zou je hem gemakkelijk kunnen vinden. Apple heeft hier nog geen oplossing voor, maar op het internet zijn verschillende meldingen van deze foute berichten.