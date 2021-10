Apple’s nieuwe MacBook Pro komt met opmerkelijke toevoeging!

Render van MacRumors

De nieuwe MacBook Pro van Apple komt en er is een gerucht dat het met een opmerkelijke toevoeging komt.

Het is (nog) maar een gerucht, maar het lijkt erop dat de vernieuwde MacBook Pro met een inkeping komt. De notch heeft vermoedelijk het formaat “vergelijkbaar met iPhone 12”. Dit terwijl steeds meer techbedrijven van de notch af willen, komt Apple ook voor dit apparaat met deze oplossing.

MacBook Pro toevoeging

De Twitter-gebruiker die bekend staat als “DuanRui”, die vaak informatie deelt over de plannen van Apple op Weibo, suggereerde dat het gerucht gewoon een grap zou kunnen zijn. Dat gezegd hebbende, heeft een Reddit-gebruiker zonder staat van dienst, beweert met bronnen in de toeleveringsketen te hebben gesproken, nu dezelfde bewering gedaan. Er kan dus toch een kern van waarheid in zitten.

De Reddit-post zegt dat de nieuwe MacBook Pro een inkeping van standaardformaat zal hebben. In plaats van de kleinere uit de iPhone 13-reeks. In plaats van een Face ID TrueDepth-camera zoals op de iPhone, bevat de MacBook Pro’s inkeping blijkbaar een 1080p-webcam. Maar ook een True Tone-sensor en een microfoon.

En zelfs met een inkeping aan de bovenkant van het scherm, zou Apple de MacBook Pro geen vier randen van gelijke breedte hebben kunnen geven. Dit inkepingsontwerp zal blijkbaar ook naar de opnieuw ontworpen MacBook Air van 2022 komen.

Gerucht of niet?

Hoewel de claim op het eerste gezicht misschien lachwekkend lijkt, benadrukte de Redditor de bevinding van MacRumors dat de nieuwe 14- en 16-inch MacBook Pro’s resoluties van 3024 bij 1964 en 3456 bij 2234 zullen hebben. 1890 en 3456 bij 2160 komt overeen met een beeldverhouding van 16:10. Alle huidige MacBooks van Apple hebben een beeldverhouding van 16:10, dus met een hoogte van 74 pixels voor een inkeping lijkt dit punt aannemelijk.

De nieuwe MacBook Pro-modellen zullen naar verwachting op maandag 18 oktober worden aangekondigd tijdens Apple’s “Unleashed”-evenement.