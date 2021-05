Asus Zenfone 8-serie is hier en dit heb je eraan - Apparata

Een krachtige nieuwe smartphone reeks in vorm van de Asus Zenfone 8-serie. Dit moet je weten!

Nu kun je kiezen voor een smartphone van giganten als Apple, Samsung, OPPO, OnePlus en noem ze maar op. Of je kiest voor een merk dat het net wat anders aanpakt op het gebied van smartphones. Denk aan Sony of in dit geval Asus. Asus heeft de Zenfone 8-serie aangekondigd. Ze verschillen allemaal van elkaar, maar hebben gemeen dat ze de krachtige Qualcomm Snapdragon 888 bevatten.

Even een korte samenvatting, zodat je de belangrijkste verschillen onderling weet. De Zenfone 8 is een compacte smartphone met puike prestaties. De telefoon heeft een 5.9-inch 120 Hz Samsung AMOLED display, een dubbele camera van Sony en een batterij met een capaciteit van 4.000mAh.

De Zenfone 8 Flip dan. Deze smartphone is gericht op het maken van foto’s. Aan de achterkant tref je drie camera’s aan met een flipsysteem. Zo kun je de camera zowel aan de voor- als achterzijde gebruiken. Super handig voor haarscherpe selfies. Verder heeft deze smartphone een 6.67-inch AMOLED scherm en een batterijcapaciteit van 5.000mAh.

En ja, dat waren ze. Twee nieuwe smartphones omvatten de Zenfone 8-serie. Asus heeft verder verbeteringen doorgevoerd met ZenUI 8. De smartphone software heeft onder andere een One-handed mode gekregen, ondersteuning voor een dark mode en een AudioWizard voor verbeterde audio.