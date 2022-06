Atari viert 50e verjaardag: Vijf games voor Google Stadia

Atari blaast vandaag 50 kaarsjes uit en ziet Abraham. Om een halve eeuw Atari games te vieren komen er vijf games naar Google Stadia. Vier bijgewerkte klassiekers en één nieuwe.

De klassieke games uitgever Atari is vandaag een halve eeuw onder ons! Om dat te vieren poetst Atari vier klassiekers op voor Google Stadia en brengt een volledig nieuwe game uit voor het platform.

De eerste game is Centipede: Recharged. Vrijdag 1 juli komt die op Stadia beschikbaar. De bijgewerkte versie is 16:9 gemaakt, heeft een tiental nieuwe power-ups en biedt de mogelijkheid om elk niveau en elke modus te spelen met een vriend. Voor Stadia Pro abonnees is de game meteen beschikbaar bij lancering, anderen moeten 10 dollar betalen.

Ergens deze zomer is het dan de beurt aan Black Widow: Recharged. Ook hier nieuwe Power-ups en samen spelen met een vriend. De visuals van de cultklassieker zijn opnieuw ontworpen voor moderne gameplay. Verzamel geld van neergehaalde vijanden en vang je tegenstanders in je web.

De volgende opgepimpte klassieker is Asteroids: Recharged. Dé originele space shooter, maar dan vertaalt naar deze tijd. Nieuwe power-ups zoals gespreide schoten, reflectorschilden en meer. Je kunt zo versplinterde astroïden en UFO’s ontwijken. Ook hier kun je samen met een vriend gamen.

De vierde en laatste klassieker die naar Stadia komt is Break Out: Recharged. Ontsnappen door muren stuk te slaan in een eindeloze arcade-modus. Allemaal nieuwe tools zijn beschikbaar en je moet beschikken over vlijmscherpe reflexen om de wereldwijde ranglijsten te beklimmen.

De vijfde game, volledig nieuw, is Kombinera. Een puzzelplatformspel waarbij het doel is om meerdere gekleurde ballen rond verschillende obstakels te sturen totdat alle ballen samen één grote bal vormen. De game bevat 300 puzzels en is in april al uitgekomen voor de PC en consoles en komt nu dus naar Google Stadia.

Google heeft beloofd om in 2022 meer dan 100 games naar Stadia te brengen en staat nu halverwege het jaar op zo’n 30 releases. Nog wel wat te gaan dit jaar dus, maar dit verjaardagsfeestje van Atari voegt meteen weer vijf games aan de lijst toe.