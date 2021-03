Audi Q4 e-tron krijgt bijzondere audio tech aan boord - Apparata

Audi is een samenwerking aangegaan met Sonos om next-level audio tech in de Q4 e-tron te leveren. Dat klinkt veelbelovend!

Steeds meer schuiven auto’s en tech dichter naar elkaar toe. De bedrijven zoeken elkaar als het ware op. Zo worden de nieuwste Volvo’s en auto’s van Polestar uitgerust met Android in plaats van een zelf ontworpen besturingssysteem. Ook Audi is iets van plan, want het merk werkt samen met Sonos aan audio tech voor de Q4.

Audi Q4 e-tron audio

De Audi Q4 e-tron moet officieel nog gepresenteerd worden. Het interieur is echter al wel uit de doeken gedaan en daar zijn logo’s van Sonos bij de speakers te bespeuren. Met de Q4 e-tron onthult Audi de nieuwste tech, waaronder een geavanceerd head-up display. Hoewel Audi er zelfs nog niets over heeft gezegd, kunnen we dus ook een innovatie van Sonos in deze elektrische auto verwachten.

Sonos is een Amerikaans bedrijf dat onder andere speakers voor in huis maakt. Het is afwachten wat het bedrijf met Audi heeft gedaan, maar reken maar dat die speakers slim zijn. Het is voor het eerst dat Sonos samenwerkt met een autofabrikant. Patrick Spence, CEO van Sonos, zegt binnenkort meer bekend te maken over deze audio tech samenwerking met Audi voor de Q4 e-tron. Wij zijn benieuwd!