Author Clock: gadget die klokkijken leuk maakt

Klokkijken is niet heel spannend. Maar de Author Clock maakt er iets grappigs van dat het leuk blijft.

Het is goed om af en toe eens een boek te lezen. Vooral in deze tijden waar we een groot deel van de dag besteden achter een scherm. Even wat offline tijd is dan goud waard. Maar komt het er wel van? Dat is een moeilijke vraag. Ondergetekende is in elk geval heel slecht in het lezen van boeken. Misschien is de Author Clock wel wat voor mij.

Deze klok laat je de tijd zien op een wel heel unieke manier. De klok brengt je de tijd aan de hand van een quote. Het concept is een hit op Kickstarter. Mechanical Design Labs, het bedrijf achter de klok, hoopt het project via crowdfunding te realiseren. Ze kunnen nu al spreken van een succes. Aanvankelijk was het idee om iets meer dan 17.000 euro op te halen. Inmiddels is er echter al meer dan 800.000 euro opgehaald. Kortom, de Author Clock gaat er gewoon komen!

De klok verveelt niet gauw. Er zijn meer dan 2.000 quotes geprogrammeerd in de klok om je elke dag en ieder uur nieuwe en unieke lectuur voor te lezen waarbij het tijdstip relevant is.