Baasje van grootste e-learningbedrijf van Europa zet huis te koop

Naar eigen zeggen is hij de baas van het ‘grootste e-learningbedrijf van Europa’ en nu zet hij zijn huis te koop.

Een historisch pand kan je het wel noemen. Een indrukwekkend huis ook, dit mag wel voor 3,9 miljoen euro. Je krijgt hier wel 1503 vierkante meter voor, groot dus!

Huis van baas e-learningbedrijf

Dat levert aardig wat geld op, anders kan je niet in een dergelijk huis wonen. Het huis staat in Drenthe en daar spreken ze over een ‘Havezate’. Dit woord wordt gebruikt voor een grote boerderij met land. Het was in de 17e eeuw ook een voorwaarde om een dergelijke Havezate te bezitten voor toetreding tot het ridderschap.

‘De tijden van kasteelheren, jonkvrouwen en zelfs regelmatig koninklijk bezoek met koetsjes op het grind mogen dan vervlogen tijden zijn, maar de grandeur heeft Overcinge nooit verlaten’, aldus de verkopende makelaar. Het huis is uniek en ligt tussen de bossen en glooiende landschappen. Het landgoed heet dus Overcinge en biedt rust en schoonheid.

Het landgoed heeft een landhuis en een schuur. Samen goed voor meer dan 1500 m² woonplezier. Het landgoed in Havelte meet in totaal 53.868 m². Het pand zelf is van binnen vrij modern, maar wel met de historie dat behouden is.

Eigenaar

Huidig eigenaar is Hans van Veggel. Hij liet zijn e-learningbedrijf samengaan met een ander bedrijf. Deze bedrijven gaan nu verder onder de naam Reducate. Het is nu, zeggen ze zelf althans, het grootste e-learningbedrijf van Europa. Van Veggel strijkt bij verkoop een leuke winst op. Hij kocht het huis namelijk in 2002 voor net geen 2,5 miljoen euro.

