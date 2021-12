Bank of England waarschuwt dat cryptoprijzen tot nul dalen

Doemscenario gegeven door de vice-gouverneur van de Bank of England, die zegt dat cryptoprijzen kunnen kelderen tot nul.

De vice-gouverneur van de Bank of England voor financiële stabiliteit heet Sir Jon Cunliffe. En hij heeft gewaarschuwd dat de prijs van cryptocurrencies, inclusief Bitcoin, tot nul zou kunnen dalen. Hij merkte op dat de crypto-industrie “erg snel groeit”. Hierbij benadrukte hij: “We moeten echt onze mouwen opstropen en ermee aan de slag gaan. Zodat tegen de tijd dat dit een veel groter probleem wordt, we eigenlijk het regelgevende kader hebben om de risico’s in te dammen.” Aha, regels zijn dus de oplossing!

Cryptoprijzen kunnen tot nul kunnen dalen

Deze waarschuwing gaf hij deze week in het BBC Today-show. Cunliffe begon met te erkennen dat cryptocurrencies “erg snel groeien” en mainstream worden. Dat laatste is hachelijk, omdat dan heel veel mensen ‘gevaar’ lopen. Hij benadrukte dat ze bij dit groeitempo een gevaar kunnen vormen voor het gevestigde financiële systeem. De directie van de Bank of England wees er verder op dat financiële professionals, zoals fondsbeheerders, willen weten of cryptocurrencies deel moeten uitmaken van hun portefeuilles.

Als de prijzen van crypto’s dan gaan dalen, zal dit een domino- effect veroorzaken. En dan moeten instellingen, zoals de Bank of England, klaar staat om die risico’s in te dammen. Hij zei daarbij dat het dan zeker mogelijk is dat de prijzen van crypto’s praktisch tot nul kunnen dalen.

Oplossing

“Het punt waarover men zich zorgen maakt, denk ik, is wanneer het geïntegreerd wordt in het financiële systeem – wanneer een grote prijscorrectie andere markten en gevestigde financiële marktspelers kan beïnvloeden”, meende Cunliffe. Dit is niet de eerste keer dat dergelijke instellingen hun zorgen uitten. In oktober zei Cunliffe dat crypto zou kunnen instorten en drong er bij regelgevers op aan snel te handelen om een ​​regelgevend kader voor hen op te zetten.