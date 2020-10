Zien: met deze techknutsel win je elk potje basketbal - Apparata

Dankzij wat techtoepassingen speel je basketbal als Michael Jordan. Kijk maar.

Lekker bewegen is natuurlijk altijd goed. Een potje basketbal kan dan wonderen doen. Toch blijkt het voor veel mensen lastig om de bal door de ring te gooien. Techliefhebber Shane Wighton heeft de oplossing en laat je basketbal spelen als een pro.

Basketbal win je altijd met de moving hoop

Techliefhebber Shane Wighton helpt je met zijn Moving hoop van deze frustratie af. Kijk maar.

Basketbal werd pas makkelijk bij de tweede versie van de moving hoop

Eerder dit jaar maakte Shane Wighton al een versie die werkte als je de bal op het ringbord gooide. Het probleem was dat de oplossing niet werkte als de speler de bal ook niet op het ringbord wist te gooien. Dat gebeurde vaker dan gedacht. Daarom maakte hij een tweede versie. In deze versie is het bord gemonteerd op twee sets met riemen. Door deze riemen kan het bord horizontaal en verticaal bewegen. Een Microsoft Kinect sensor aan het plafond registreert de bal en zijn beweging. Door software worden de motoren van de horizontale en verticale lijnen zo aangestuurd dat het bord op de juiste plek hangt op het moment dat de bal er is. Zo scoor je nu dus echt altijd.

Ook toepasbaar voor andere sporten?

Inmiddels is de nieuwe versie van de Moving hoop met enthousiasme ontvangen. Het gerucht gaat zelfs dat Frank de Boer na de eerste twee wedstrijden van het Nederlands elftal gevraagd heeft of er ook een voetbalversie beschikbaar is.

