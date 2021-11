Bedenkers Squid Game cryptomunt stelen 2,1 miljoen dollar

Er was heel kort een wat gure Squid Game cryptocurrency, maar de lui achter het project doekten de boel op en gingen er met het geld vandoor.

Jongens, het loopt nou wel heel erg uit de hand met al die verschillende cryptocurrency. De hype omvat de ‘grootste’ munt, Bitcoin, maar alternatieven worden steeds gekker. De Dogecoin of nu Shiba coin, maar bijvoorbeeld ook de Tiger King Coin, die je weer niet moet verwarren met Tiger Coin want die is er ook. Een vleugje ‘dit móet je hebben’ en inspelen op een relevant thema en men kan er weer een cryptomunt uit halen.

Squid Game cryptocurrency

En zo komen we weer eens bij ieders favoriete retepopulaire Netflix show: Squid Game. Want dat is een hype en het begint een soort internetregel te worden: als er een hype is, komt er cryptocurrency van. De cryptomunt Squid Game werd vorige week vrijdag door vele media aangekaart als iets nieuws, maar mensen zetten ook gelijk vraagtekens. Gizmodo noemde het die vrijdag al een scam. Het feit dat je je geld erop kon inzetten maar niks terug kon krijgen was hint nummer één. Toch was die waarschuwing goed genoeg verstopt.

2,1 miljoen

Want kennelijk vonden genoeg mensen het de moeite waard om in te spelen op deze hype dat de Squid Game cryptocurrency dit weekend nog aardig verkocht. Op zijn top stond de SQUID coin op 1 = 2.861 dollar. Daarna viel de prijs als een baksteen naar 0 dollar en werd de cryptocoin opgeheven. Omdat alles lekker anoniem gaat, zijn de makers (of maker, zelfs dat weet je niet) er met de buit van 2,1 miljoen dollar vandoor gegaan. Ai.

Schimmig

Goed, nou zijn de meeste cryptocurrency wel echt, maar zie de Squid Game crypto als een waarschuwing. De nogal schimmige website en de sociale media er rondom zat volgens Gizmodo vol met rode vlaggen. Onder de streep had iedereen iets verder moeten kijken dan hun neus lang is en kunnen zien dat SQUID niet opgezet is om de cryptomarkt te veroveren.

Het is dus niet allemaal goed nieuws bij de grote opkomende markt rondom ‘hype-crypto’. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.