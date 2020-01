Beleef The Witcher opnieuw, waar je ook bent

De Netflix-serie komt opnieuw tot leven.





Grote kans dat jij de Netflix-serie The Witcher al hebt gezien. De serie is door tientallen miljoenen Netflix-abonnees gekeken en behoort tot de populairste series van 2019.

Het duurt nog wel even voordat seizoen twee op de streamingdienst verschijnt. Er is officieel nog niets bekend over een datum, alleen dat er mogelijk meerdere seizoen van de populaire serie worden gemaakt.

Nu kun je het eerste seizoen nog eens bekijken, maar dat gaat ook zo vervelen nietwaar? Toch kun The Witcher opnieuw beleven, op elke plek waar je bent. Het enige wat je nodig hebt is je smartphone, een setje oortjes en een muziek streaming applicatie.

De soundtrack van The Witcher is vanaf vandaag te luisteren op onder meer Apple Music en Spotify. De single Toss a Coin was al eerder te luisteren en nu staat het complete album online. Waan je in het heetst van de strijd en beleef de moment met Geralt opnieuw door de soundtrack op te zetten.