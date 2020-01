Belgisch modemerk komt met Pac-Man kleding

Retro en grappig!





De hoogtijdagen van Pac-Man liggen toch wel achter ons. Het blijft een grappig spelletje om te spelen, maar je bent er niet uren zoet mee. Dat neemt niet weg dat het concept van de game goud blijft. Een figuurtje genaamd Pac-Man dat door spookjes gevolgd wordt door een doolhof. Simpelweg briljant.

Omdat Pac-Man als figuurtje en de spookjes zo schattig zijn kun je er anno 2020 nog van alles mee. Het Belgische Kipling is een samenwerking aangegaan met Pac-Man om het 40-jarige bestaan van de game te vieren.

Met een speciale collectie kun je rugzakken, reistassen en accessoires kopen. En geef toe: ze hebben het erg leuk gedaan. Heel goedkoop is de collectie niet. Zo’n mooie rugzak kost je al gauw 135 euro en voor een handbagage reiskoffer moet je 219 euro neertellen.

De collectie is wereldwijd en dus ook in Nederland te koop. Via een speciale pagina in de webshop van Kipling kun je de Pac-Man collectie bekijken.