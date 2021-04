Belkin iPhone 12 houder volgt je gezicht - Apparata

Als jij je hoofd een beetje beweegt, gaat de iPhone 12 op de nieuwe Belkin houder mee. Handig!

Soms zijn er oplossingen voor dingen die je nooit nodig dacht te hebben. Bijvoorbeeld een telefoonhouder die met je gezicht meegaat. Gisteren, dus niet vandaag op 1 april dames en heren, heeft Belkin een nieuwe iPhone 12 houder in het productgamma opgenomen die je gezicht kan volgen.

Stel je bent bezig in de keuken en gebruikt je Apple iPhone om een recept te lezen, dan beweegt de telefoon mee tijdens het rondlopen. Bijvoorbeeld als je van het fornuis weer terug naar het aanrecht loopt om een ander ingrediënt te pakken. Je kunt de telefoon rechtop of liggend op de houder plaatsen. De houder gaat 360 graden rond. Het werkt helaas niet tijdens (video)gesprekken. Dat is dan wel weer een nadeel.

Dat komt omdat je de Belkin app moet gebruiken om de iPhone houder te laten draaien. En dat werkt niet tegelijkertijd met bijvoorbeeld Facetime. Belkin heeft nog niet bekendgemaakt wanneer ze de houder lanceren, maar een prijs is al wel bekend. Voor 65 dollar is de 360 graden iPhone 12 houder van Belkin de jouwe. Toch wel handig, die magnetische achterkant van de iPhone 12.