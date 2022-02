Ben jij ook al verslaafd aan dit online spelletje?

Lingo, maar dan simpeler en door jou te spelen: Wordle is ineens helemaal een ding. Speel jij het al?

Soms kom je iets op het spoor, waarvan je ineens hoort dat de halve wereld helemaal in de ban ervan is. Ondergetekende heeft dat een beetje met Wordle. Niet bizar lang geleden hoorde ik er iets over en dacht ik ‘goh, grappig’. Nou blijkt het ineens een grote hype te zijn.

Wordle

We nemen je even mee in de wereld van Wordle. Tenminste, wereld: het is eigenlijk een heel simpel browser-spelletje. Ga naar de website van Wordle en je zult de basis-insteek zien. Zes kansen, vijf letters en je moet geldige Engelse woorden vormen. Elke letter die goed staat wordt groen voor de volgende keer raden. Elke gele letter klopt, maar staat op de verkeerde plaats. Wie nu een belletje hoort rinkelen: het is inderdaad een soort enorm simpele versie van ons aller favoriete Nederlandse spelshow: Lingo.

Populair

En ineens explodeerde Wordle. Het is het geesteskindje van Amerikaanse programmeur Josh Wardle. Initieel ging het balletje niet zo rollen, tot Wardle de mogelijkheid toevoegde om je resultaten online te delen. Wanneer het een “denk jij dat je beter bent dan ik”-wedstrijdje wordt, gaan meer mensen de resultaten zien en vervolgens het spelletje zelf spelen. Het ging pas echt hard toen begin dit jaar de New York Times het spel overnam van Wardle voor meer dan een miljoen dollar. Zij bieden Wordle nu aan op hun eigen website, waar je dagelijks één Wordle kunt spelen.

Lingo

Zoals gezegd is voor ons Nederlanders Wordle een bekend recept, we kijken immers al decennia naar Lingo. Wordle is de essentie van Lingo, zonder de ballenbak en een retespannende finale. Wel is de opmars van Wordle hoogstwaarschijnlijk de reden dat de rechten van Lingo overgekocht zijn door Amerikaanse omroep CBS. Die gaan het programma in de VS uitzenden met RuPaul Charles als presentator. Heisa alom voor een recept wat we in Nederland al zo lang kennen. Bijzonder!