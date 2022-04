Bepaal je eigen algoritme op Netflix met nieuwe feature

Zelf de baas zijn over wat je aangeraden wordt? Met de ‘dubbele thumbs up’ van Netflix kan je het algoritme beter bedienen.

Zo’n beetje elk medium heeft momenteel een algoritmewerking. Dat houdt in dat slimme machines leren van jouw gedrag en hun werking daarop aanpassen. Het is het systeem achter gerichte advertenties op jouw interesses, aanbevolen content op je favoriete sociale media en veel meer.

Gevaar algoritmes

Dat klinkt leuk, maar om het goed te laten werken zijn veel van je persoonlijke gegevens nodig. Zo sta je als het ware toe dat het medium in kwestie aardig wat info van je mag lospeuteren om het algoritme beter te laten werken voor je. Het welbekende privacy-verhaal van Facebook is daar een goed voorbeeld van. Ook Netflix wil die data voor hun algoritme, zodat de aanbevolen series beter passen bij jouw interesses.

Netflix algoritme

Gelukkig kun je Netflix een handje helpen. Netflix leert namelijk van wat je leuk vindt. Dat maak je kenbaar door een duimpje omhoog te geven aan een serie die je leuk vindt. Het probleem is dat het een beetje ‘overgevoelig’ is. Geef één keer een like op een sitcom en Netflix zal je alleen nog maar sitcoms aanraden. Soms wil je iets anders. Vandaar dat Netflix je de keuze geeft om een extra dimensie te geven aan je aanbevelingen.

Dubbel duimpje omhoog

Dat kun je doen met iets dat binnenkort zal uitrollen: een dubbel duimpje omhoog! Het betekent dat het algoritme van Netflix dan begrijpt dat je iets écht leuk vindt. Zo kun je een serie gerust een like geven zonder dat je algoritme gelijk helemaal overschakelt. Pas bij een dubbel duimpje weet Netflix dat je serieus bent. Hopelijk geeft dat een beetje meer controle over je algoritme.