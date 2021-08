Beroemd worden? Netflix zoekt mensen voor reality series

Netflix trekt het blik met reality series nog verder open. En daarvoor zoekt de Amerikaanse streamingdienst mensen.

Jezelf voor aap zetten op televisie kan nog altijd lucratief uitpakken. Helemaal als je het bij een platform doet waar meer dan honderd miljoen mensen lid van zijn. Misschien moet je dan eens opletten, want Netflix zoekt mensen voor bestaande en nieuwe reality series.

Het addertje? Je moet in elk geval woonachtig zijn in de Verenigde Staten, Ierland, Canada, of het Verenigd Koninkrijk. Ook moet je minimaal achttien jaar zijn. Logisch, want met Engelse sprekende mensen is het makkelijker om een groot publiek aan te spreken. Hieronder het lijstje met reality series waar Netflix mensen voor nodig heeft.

Nailed it!

Queer Eye

The Circle

Love is Blind

Dream Home Makeover

Floor is Lava

Roaring Twenties

Get Organized with The Home Edit

Too Hot To Handle

Sparking Joy with Marie Kondo

The American Barbecue Showdown

Indian Matchmaking

Zoals je ziet gaat het vooral om datingshows en series waarbij je huis een make-over krijgt. Tja, dat zijn nu eenmaal de populairste formats voor reality televisie. Via een videoboodschap maakt Netflix een selectie.

In een YouTube video spreekt Netflix over de grootste casting ooit. Check het filmpje hieronder.