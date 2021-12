Betalen met Bitcoin in WhatsApp?

Is de toekomst dat we een betaling doen met Bitcoin of andere cryptocurrency binnen WhatsApp? Het lijkt er wel op.

Even een tikkie sturen. En het tikkie verstuur je natuurlijk via WhatsApp. Want dat is de meest gangbare manier. Inmiddels hebben ook andere banken het principe van Tikkie overgenomen. Maar wat als je helemaal geen bank nodig hebt om betalingen onderling te doen? Dit idee komt naar voren met een nieuwe pilot van WhatsApp, namelijk betalen met cryptocurrency.

WhatsApp cryptocurrency

WhatsApp kiest er niet voor om Bitcoin als cryptocurrency te integreren in de applicatie. In plaats daarvan is de berichtendienst een samenwerking aangegaan met Novi. Een koekje van eigen deeg, want Novi is een digitale wallet van Meta, het moederbedrijf van Facebook en ook WhatsApp. Alles in eigen beheer, je begrijpt het vast wel.

Betalingen verlopen via de stablecoin Pax Dollars (USDP), gelinkt aan de Amerikaanse dollar. WhatsApp test de cryptocurrency feature op dit moment als pilot in de Verenigde Staten onder een select aantal gebruikers. Op nog relatief kleine schaal dus.

Leuk voor de Verenigde Staten, maar de vraag is of dit concept ook in Nederland zou werken. We zijn inmiddels zo gewend geraakt aan Tikkie en banken die het concept eveneens ondersteunen. Maar wat niet is kan nog komen. Wie weet. (via WABetainfo)