Bezoek álle Disney parken met een privéjet voor 100.000 euro

Gek van Disney en wil je het liefst alle parken zien? Dat kan met deze bizarre vakantie.

De één ligt op een strandbed in Spanje drie weken van de zon te genieten. De ander maakt een rondreis over de wereld om in die periode alle Disney parken te bezoeken. Wacht, wat? Ja, dit is echt een ding en bestaat als te boeken vakantie.

Adventures by Disney organiseert een knotsgekke vakantie voor de fan met diep gevulde zakken. Een georganiseerde reis met in totaal 75 personen brengt je in 24 dagen naar alle 12 Disney parken over de hele wereld. Van Parijs naar Orlando en van Cairo naar Tokio. En alles daar tussenin.

De met Disney overladen reis brengt je naast alle parken ook naar andere beroemde plekken. Denk aan de piramides van Giza in Egypte of de Taj Mahal in India. Je gaat in een tijdsbestek van drie weken de complete wereld over.

In totaal worden er zes landen aangedaan. Het hele reisgezelschap reist niet met lijnvluchten, maar met een door Disney georganiseerde privéjet. Kosten? Omgerekend 100.000 euro. De vakantie is inclusief eten (68 maaltijden in totaal), slapen en toegang tot alle parken. Vanaf 20 juni is het mogelijk om te boeken.