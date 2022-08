Bier drinken in een kroeg, zonder een barman

Daarvoor is BRILLO, een robotbarman. Vanaf nu kan je bier drinken zonder te hoeven praten met een barman.

Sommige mensen gaan juist voor een praatje naar de kroeg, andere mensen haten het ‘verplichte’ praatje. Voor de laatste groep mensen is er nu een oplossing. Want er is BRILLO, dat is een robot die je biertjes kan schenken.

Robotbarman

Italiaanse wetenschappers van de Universiteit van Napels Federico II hebben een machine ontwikkeld die biertjes kan uitschenken. De afkorting staat voor Bartending Robot for Interactive Long-Lasting Operations. De robot doet alles wat je verwacht van een ervaren, door de strijd geharde barman. Hij kan je favoriete drankjes onthouden, een praatje maken en zelfs grappen maken als dat de stemming is aan de bar. Kom je daar niet voor, dan zegt hij niks.

BRILLO is old school, compleet met vlinderdas en vest. Hij heeft ook een mensachtig gezicht gekregen. Niet omdat dit technisch een voorwaarde was, maar om hem wat persoonlijker te maken. Volgens CNBC is BRILLO in 2020 begonnen met de ontwikkeling via een samenwerking tussen universitaire onderzoekers van PRISCA Labs en Totaro Automazioni. Die laatste is een Italiaanse fabrikant van machines voor voedselassemblagelijnen. Professor Silvia Rossi, een hoofdonderzoeker bij PRISCA, vertelde CNBC dat in plaats van alleen een machine te maken die drankjes kan maken, het team “de belangrijke sociale aspecten van het werk van een barman wilde nabootsen”. Zie daar, de robotbarman.

Interactie

Er is dus alleen contact als een bezoekers dat echt zou willen. Het team achter de robot heeft zich tot het uiterste ingespannen om het AI-algoritme van BRILLO te trainen. Dit om “het gezicht en de spraakpatronen van een klant te bestuderen om in realtime te leren”. Zo weet BRILLO de robotbarman in welke stemming een klant is en kan op basis daarvan een interactie starten. Proost!