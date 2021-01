Bijzondere Apple 1 voor 1,2 miljoen euro te koop - Apparata

Een zeldzame Apple 1 wordt te koop aangeboden op eBay voor omgerekend 1,2 miljoen euro.

Of je nog een miljoentje in een ouwe sok hebt liggen. Ja? Mooi, dan heb je bijna genoeg om deze Apple 1-computer op de kop te tikken. Het is natuurlijk geen toeval dat deze computer volgens de verkopende partij op eBay zoveel geld waard is.

Apple 1 te koop

Allereerst is de Apple 1 geen computer die je elke dag tegenkomt. Dat deze nog werkt helpt bovendien ook met de waardevermeerdering. Let wel, we hebben het hier over een computer uit 1976. Stokoud dus, voor computer begrippen. Het verhaal gaat dat niemand minder dan Steve Wozniak de computers zelf in elkaar zette destijds. Steve Jobs was verantwoordelijk voor het verkopen van de computers.

Het aangeboden exemplaar is sinds 1978 in handen van de tweede eigenaar. Mocht hij inderdaad 1,5 miljoen dollar (omgerekend ruim 1,2 miljoen euro) kunnen vangen voor de computer, dan zit de verkoper er warmpjes bij. Het lijkt een wat optimistische prijs, want in het verleden is voor zover bekend nog nooit zoveel geld neergelegd voor een Apple 1.

In de jaren zeventig werd de Apple 1 te koop aangeboden met een nieuwprijs van 666,66 dollar. Van de Apple 1 zijn naar verluidt zo’n 200 stuks gemaakt. In maart 1977 rolde de laatste van de band en werd de computer opgevolgd door de Apple 2.