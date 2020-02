Bill Gates koopt NIET een Nederlands jacht van 644 miljoen [updated]

Wisselgeld voor de Microsof-topman.





– Onderaan dit artikel lees je een update. Het oorspronkelijke titel was als volgt:-

Wat als je zoveel geld hebt, dat je eigenlijk niet meer hoeft na te denken over je uitgaven? Nou ja, tot op zekere hoogte. Als je elke dag miljarden uitgeeft raakt het ook een keer op natuurlijk. Iemand die geld als water heeft is Bill Gates, a.k.a. de rijkste man ter wereld.

De oprichter van Microsoft heeft een nieuw speeltje gekocht in vorm van een jacht. De techie is begaan bij een beter milieu en een mooiere wereld. Geen diesel slurpende boot voor Gates, maar een bijzonder nieuw concept op waterstof.

Kosten van dit geintje: een slordige 644 miljoen dollar. De Nederlandse (!) Sinot Aqua is de eerste superjacht op waterstof. Het bootje bestaat uit vijf verdiepingen en kan tot 14 gasten meenemen. Daarnaast is er nog plaats voor 31 medewerkers, zodat je zelf lekker kunt chillen. Wil je aan de bak dan kan dat ook, er is namelijk een sportschool aan boord.

Twee motoren van 1MW die lopen op waterstof zijn verantwoordelijk voor de aandrijving van de boot. Het project moet in 2024 te water gaan. Bill Gates is de eerste koper van dit nieuwe concept. (via Telegraph)

UPDATE: het bedrijf spreekt in een statement tegen dat Gates deze boot heeft gekocht, of dat er ├╝berhaupt sprake is van een relatie met Bill Gates. Meerdere publicaties hebben de statement verwerkt in een update.