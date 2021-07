Binnen een paar jaar zelf vliegen in een jetpack. Fictie of werkelijkheid? - Apparata

Afbeelding via Leigh Coates

Super gaaf, zelf kunnen vliegen met een jetpack. De technologie gaat zo snel, dat het mogelijk zou zijn dat we er zelf mee kunnen gaan vliegen.

De laatste jaren is het hard gegaan met de ontwikkeling van jetpacks. We kennen het uit stoere films, maar op dit moment maken verschillende legers er al gebruik van. Jetpacks zijn dus werkelijkheid geworden.

Vliegen in een jetpack

De jetpack wordt nu voornamelijk door legers gebruikt. Ze worden onder andere ingezet voor reddingsoperaties of verkenningen. De BBC meldt dat volgens experts het in de toekomst mogelijk wordt om zelf te vliegen. Het zal een ervaring worden waar je voor betaalt. Natuurlijk, het wordt geen gadget dat we allemaal in onze schuur hebben staan. Dat kan ook niet, je hebt een motor op je rug en je gaat de lucht in. Daar zijn allemaal regels aan gebonden. Vergeet ook de veiligheid niet. Tevens is het apparaat duur en in de toekomst zal dit niet snel veranderen.

Maar het gaat volgens de experts wel mogelijk worden om mee te kunnen vliegen of zelfs zelf te kunnen vliegen. Het wordt meer ‘main stream’.

Betalen

De verwachting is dat dit binnen vijf jaar mogelijk zal worden. Je moet wel flink betalen om te vliegen met een jetpack. Prijzen om zulke ervaringen mee te maken zullen zo maar 5.000,- euro kunnen kosten. Het is niet waarschijnlijk dat Nederland een van de eerste landen zal zijn waar dit mogelijk is. Ons luchtruim is betrekkelijk vol en ons land is dichtbevolkt. Amerika en Engeland hebben plekken waar dit veel gemakkelijker kan.

Vooralsnog kunnen we alleen nog genieten van de beelden van het Nederlandse leger. Zij hebben enkele maanden geleden getest met een revolutionair vliegpak.