Binnenkort geen saaie witte PlayStation 5 meer!

Zonder in de weer te gaan met derde partijen kun jij binnenkort een lekker kleurrijke PlayStation 5 bemachtigen door de toevoeging van nieuwe ‘Console Covers’.

Zowel Sony als Microsoft hebben het qua design van hun nieuwe consoles een beetje anders gedaan. Beide hebben ze wel wat weg van een gigantische wolkenkrabber. Al lijkt de Xbox Series X wat meer op een soort Amerikaanse oude wolkenkrabber, terwijl de PlayStation 5 meer een soort hypermodern Chinees design is. Heeft dat ook zin? Een beetje.

Console Covers

Wie een PlayStation 5 heeft zal het vast wel eens opgevallen zijn: het zwarte gedeelte is waar de techniek zich bevindt, de twee witte plastic ‘covers’ kunnen eraf en deze dienen dan ook echt als een soort afdekplaat. Sony noemt de platen voor de PlayStation 5 Console Covers. Het enige wat je tot dusver kon met het verwijderen van de Console Covers is ze vervangen of bijvoorbeeld wrappen, maar vanuit Sony zelf kan je er nog weinig mee. Daar gaat nu verandering in komen.

Kleurrijke covers

Goed, dan is een plaatje van een volledig zwarte (Midnight Black) PlayStation 5 misschien een beetje een slecht voorbeeld, maar dat kan dus ook. Verder komen er vier kleuren: Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue en Galactic Purple. Voor de gewone man: magenta, roze, lichtblauw en paars. Je kunt binnenkort de Console Covers voor je PlayStation 5 bestellen voor 54,99 dollar en dan is het gewoon een kwestie van de platen omwisselen.

Nederland?

We zeggen 54,99 dollar, want Nederlandse prijzen zijn niet bekend. Sony zegt zelf dat inwoners van de volgende landen de Console Covers voor de PlayStation 5 kunnen krijgen: VS, Canada, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Spanje, Portugal, Italië, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, China, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Maleisië, Thailand, Indonesië, Vietnam, Korea (we vermoeden de zuidelijke), en de Filippijnen. Een set uit Duitsland bestellen moet dan niet onmogelijk zijn.

Controllers

De Console Covers voor de PlayStation 5 slaan ons dus over, Als je je PlayStation-setup toch iets kleurrijker wil maken, kun je wel de nieuwe controllers bestellen. Alle eerdergenoemde kleuren worden ook gebruikt om de witte onderdelen van de PS5-controller van een kleurtje te voorzien. Let wel dat dit niet om inwisselbare delen gaat. Je zal dus een nieuwe controller moeten kopen. De vijf nieuwe kleuren zijn vanaf 14 januari 2022 beschikbaar en moeten bij Sony naar verwachting 74,99 euro gaan kosten. De gewone witte is 69,99 euro.