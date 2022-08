Binnenkort op Disney+ te bekijken

Laatste weken van de vakantie komen, goede reden om er nog een paar series doorheen te knallen. Deze nieuwe titels staan weldra op Disney+.

Lekker laat op een zwoele zomeravond een serietje kijken, heerlijk toch. En dat kan komende tijd heel goed op Disney Plus, want de streamingsdienst komt met een aantal goede titels. Geen tijd om je te vervelen dus.

Binnenkort op Disney+

Wij hebben hoge verwachtingen van Andor. Disney komt met allerlei Star Wars-series en dit is er één van. Het moet het succes van Obi-Wan Kenobi minstens ervaren. De serie gaat over Cassian Andor. Deze personage kennen we van de film Rogue One. Dit verhaal speelt zich vijf jaar voor de film af. Het gaat over hoe de rebellion is gestart. De serie krijgt maar liefst twaalf afleveringen en er is ook al een vervolg gepland. Je moet nog wel even wachten, de eerste aflevering kan je kijken op 21 september.

Zin in een nieuwe Marvel-serie? Dan zit je goed bij Disney. We schreven er al eerder over, She-Hulk komt op de dienst. Het gaat over een vrouwelijke hulk. Ze heet Jennifer Walters en zij is naast het groene persoon ook een advocaat. In de serie leren we haar kennen en keert ook de Hulk uit eerdere films terug. Echte hardcore fans van Marvel-series kunnen gelijk doorpakken: ook I Am Groot komt deze maand uit. Deze serie bestaat uit een paar korte filmpjes over de kleine Groot. Allebei de series komen in augustus.

Pixar

Deze maand komt de film Lightyear beschikbaar op Disney+. De film gaat over Space Ranger Buzz Lightyear die vastzit op een planeet. Hij probeert al lange tijd om thuis te komen, maar dat lukt niet. Na een tijdje komt hij een leger robots tegen en die proberen zijn bron van brandstof te stelen. Te kijken vanaf 3 augustus.

Veel kijkplezier!