Biolite FirePit+, bedien een kampvuur met je telefoon

Op steeds minder plaatsen is open vuur toegestaan. Met de Biolite Firepit+ kan je toch genieten van een kampvuur.

Wat kan je met de Biolite FirePit+?

De bediening van de Biolite FirePit+ is vrij eenvoudig. Je zoekt brandbaar materiaal bij elkaar, je steekt dat aan en laat de vlammen branden. Dit terwijl jij een gezellige avond hebt bij het kampvuur.

Maar dat is nog niet alles. Je kan namelijk met behulp van een app op je smartphone het vuurtje hoger of lager laten stoken. Verder kan je dankzij het handige meegeleverde rooster ook grillen op het vuur en het zo gebruiken als een soort barbecue. Je kan zowel houtskool als hout gebruiken in de Biolite Firepit+.

Wat is het werkingsprincipe van het systeem?

De Biolite FirePit+ is een redelijk hightech apparaat dat vuur gecontroleerd kan laten branden. Hiervoor gebruikt het apparaat een combinatie van ventilatoren en luchtkanalen, waardoor de luchtstroom binnen het apparaat optimaal is en het vuurtje lekker gaan branden.

In een filmpje dat we hieronder plaatsen, kan je zien hoe de luchtstroom wordt verdeeld. Het grote voordeel is dat door de uitgekiende luchtstroom alle hout ook volledig opbrandt, zonder dat er veel niet verbrande rookgassen vrijkomen. Er komt veel minder rook van het vuur. Volgens de fabrikant kan je door dit systeem tot twee keer zoveel warmte uit je kampvuurtje halen.

Voor- en nadelen van de Biolite FirePit+

De voornaamste reden om dit apparaat te kopen is de veel betere verbranding. Tweede voordeel is dat je geen rommel achterlaat, want alle as blijft achter in de korf. Ook kan je door een rooster genieten van de vlammen. Dankzij de twee handvaten kan je de vuurkorf makkelijk verplaatsen, ook terwijl deze brandt. Het is makkelijk om te stoken en het te laten branden. Dankzij een emaillelaag is het apparaat makkelijk schoon te houden en wordt roestvorming voorkomen. Roest was bij de voorganger een vervelend probleem. Ook is het voordeel dat je dit apparaat kan gebruiken op plekken waar open vuur verboden is.

Het voornaamste nadeel van de Biolite FirePit+ is dat je een elektriciteitsbron nodig hebt om het op te laden. Je kan bijvoorbeeld een zonnepaneel zijn of het speciale apparaat van Biolite, waarmee je met vuur stroom kan opwekken, de Biolite CampStove 2+. Jammer dat deze functie niet is toegevoegd. Al zal dit het apparaat nog duurder maken. Een tweede nadeel is dat de ventilator redelijk lawaaiig was, waardoor het knapperen van het vuur wordt overstemd. Ook is er maar weinig ruimte voor hout. Bij houtskool is dat wat minder een probleem, waardoor je voortdurend moet bijvullen.

Kopen of niet kopen?

Het is een vrij klein en behoorlijk duur apparaat, maar voor trekkende en kamperende barbecueliefhebbers heeft het zeker waarde. Dan is het kleine formaat juist een voordeel, al zal je dan geregeld bij moeten vullen. Bij het gebruik van houtskool heb je dat probleem niet. De prijs is met € 300 behoorlijk fors, maar heb je het geld over voor je hobby, dan kan je bij enkele jaren intensief gebruik toch best wel veel plezier van de Biolite FirePit+ hebben.