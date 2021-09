Bitcoin- bedenker Satoshi heeft aardig wat geld aan crypto!

statueofsatoshi.com

Sinds de start van Bitcoin heeft de bedenker Satoshi Nakamoto aardig wat gemined. Lees hier hoeveel munten en hoeveel geld dat nu waard is.

We weten nog steeds niet wie Satoshi Nakamoto is. De naam is een pseudoniem. Wat we wel weten is dat hij (een van de) bedenker is van Bitcoin. Sinds de oprichting van de digitale munt heeft hij veel Bitcoins gemined.

Bitcoin- bedenker Satoshi heeft aardig wat crypto

Dat is niet verwonderlijk. Als bedenker moet je natuurlijk ook wat geld overhouden aan het avontuur. Meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat onder het account van Satoshi ongeveer 1 miljoen Bitcoins zijn gemined. Een gigantische hoeveelheid! En vandaag de dag staat Bitcoin net onder de 50.000,- dollar. Hij of zij heeft natuurlijk niet die Bitcoins tegen die prijs verkocht. De totale waarde wordt echter geschat op ongeveer 30 miljard dollar.

Dat is een standbeeld waard

De bedenker heeft natuurlijk best wat teweeggebracht. De digitale munt is niet meer weg te denken. Daarom is er in Boedapest, Hongarije een standbeeld onthuld. Wel lastig, want niemand weet hoe hij of zij er uit ziet. “Het beeld is gemaakt van brons, het gezicht is gemaakt van een speciaal brons-aluminium composiet, waardoor elke bezoeker zijn eigen gezicht kan zien als hij naar Satoshi kijkt. We zijn allemaal Satoshi.”

Volgens de website van het initiatief: Het doel van het standbeeld is om Satoshi Nakamoto te eren … zijn werk is echt iets om te onthouden. Niet alleen vanwege zijn betekenis in de wereld van IT, maar vanwege zijn waarde voor de mensheid in het algemeen.

“Het standbeeld van Satoshi vertegenwoordigt een algemene menselijke figuur, aangezien we het geslacht, ras, leeftijd en lengte van de mysterieuze ontwikkelaar niet kennen”, beschrijft de website verder. “Satoshi draagt ​​een hoodie met het Bitcoin-logo op de borst. Het beeld is gemaakt van brons, het gezicht is gemaakt van een speciaal brons-aluminium composiet, hierdoor kan elke bezoeker zijn eigen gezicht zien als hij naar Satoshi kijkt. We zijn allemaal Satoshi.”