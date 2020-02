Bitcoin bereikt nieuw hoogtepunt

De cryptomunt stond niet eerder dit jaar zo hoog.





Het is een lekker begin van de Bitcoin voor dit jaar. We zitten ruim in de tweede maand van 2020 en alle seinen staan op groen. Afgelopen weekend bereikte Bitcoin een voorlopige mijlpaal door de grens van 10.000 dollar te passeren. Het ziet er nog niet naar uit dat Bitcoin klaar is met grenzen doorbreken.

Vandaag werd een jaarlijkse high bereikt. Nu zeg dat nog niet extreem veel omdat we pas in februari zitten, maar het laat wel zien dat Bitcoin vastberaden lijkt om door te groeien. Zo staat de voorlopige yearly high op een koerswaarde van 10.340,79 dollar op Coindesk. Die piek werd vanmorgen om 09:00 bereikt.

Even na het bereiken van de 10k kwam er een dipje voor Bitcoin in het naweekend. De prijs zakte naar circa 9.750 dollar. Op het moment van schrijven staat de cryptomunt een dikke vijf plus in het groen. Een positief sentiment betekent een stijgende lijn. Wanneer zal de 11.000 dollar getest gaan worden?

Beeld: Coindesk