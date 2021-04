Bitcoin breekt nieuw record en gaat door 63.000 dollar - Apparata

Op deze bewolkte dinsdag 13 april heeft Bitcoin een nieuw record bereikt, namelijk een grensdoorbraak van 63.000 dollar.

Het vooruitzicht was goed deze week. En dat positieve sentiment is niet voor niets geweest. Bitcoin is blijven stijgen en heeft een nieuw record bereikt. De bekendste cryptomunt ter wereld doorbrak een koerswaarde van 63.000 dollar. Op Coindesk werd de tot nu toe hoogste waarde van $63,191.37 gehaald. Dat gebeurde rond een uur of 12:00 vandaag.

Bitcoin door de 63.000 dollar

Anderen munten gaan lekker mee met die trend. Ethereum bijvoorbeeld, dat met $2,221.15 eveneens een record te pakken heeft vandaag. Ook Ripple (XRP) is keihard gestegen, vandaag alleen al meer dan 22 procent. Kortom, het vrolijke sfeertje van koersstijgingen dat we eerder zagen dit jaar is terug. Als je kijkt naar de maandgrafiek van Bitcoin dan zie je een ouderwets hard stijgende lijn. De weg naar boven is geopend.

Zoals altijd is het niet te voorspellen hoelang deze trend gaande blijft. Maar het is altijd weer leuk nieuws om te melden dat de Bitcoin een nieuw record heeft gebroken, in dit geval 63.000 dollar. De ogen zijn gericht op het volgende grote getal dat gekraakt kan worden. Namelijk een koerswaarde van 70.000 dollar. Langzaam maar zeker komt die 100.000 dollar waarde in zicht. Gaat deze voorspelling nog dit jaar uitkomen?