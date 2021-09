Bitcoin correctie is vooralsnog geen ramp

Als je kijkt naar de koers van Bitcoin is een duidelijke correctie te zien. De cryptocurrency is echter niet van de evenwichtsbalk gevallen.

Dat was even spannend voor bezitters van Bitcoin, maar nog spannender voor de inwoners van El Salvador. Een dag nadat bekend werd dat de Bitcoin ingevoerd zou worden als officieel betaalmiddel daalde de koers enorm. De angst dat de crypto enorm volatiel zo zijn onder de bevolking kwam in minder dan 24 uur uit. Dat had de president van het land ongetwijfeld anders gezien.

Die daling heeft echter niet voor een kettingreactie gezorgd. De afgelopen uren ligt Bitcoin na de correctie op een vrij vlakke koers. De bekendste cryptomunt ter wereld kwam vanaf 52.000 dollar toen de val begon. De diepste daling werd vooralsnog afgelopen nacht bereikt op een waarde van iets meer dan 44.000 dollar. Op het moment van schrijven noteert Bitcoin een waarde van 45.000 dollar op Coindesk.

Recent was Bitcoin juist weer met een opmars bezig. Het laat zien dat de munt zich absoluut niet laat voorspellen. Analisten hadden juist een flinke stijging in het vooruitzicht. Die kan nog altijd komen, maar wanneer is niet te zeggen. De daling heeft voor een aardig rustige koers gezorgd de afgelopen dagen. De laatste keer dat de Bitcoin een waarde had van zo’n 44.000 dollar was ongeveer een maand geleden.